Російський винищувач перехопив літак-розвідник США над Балтикою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Російський винищувач Су-27 перехопив американський літак-розвідник P-8A Poseidon над Балтійським морем. Про це з посиланням на міноборони РФ повідомив ТАСС, передає УНН.
У російському військовому відомстві заявили, що засоби контролю повітряного простору зафіксували ціль, що наближається до російського державного кордону, над нейтральними водами Балтійського моря.
"Для перехоплення цілі в повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових сил з протиповітряної оборони. Екіпаж російського винищувача наблизився на безпечну відстань до повітряного об'єкту, ідентифікував його як літак-розвідник P-8A Poseidon ВВС США", - відзначили в російському міноборони.
Російський винищувач благополучно повернувся на аеродром базування.
Нагадаємо, Фінляндія підняла літак на перехоплення російських винищувачів.