Російський винищувач наблизився до морських кордонів Латвії - ЗС країни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Національні збройні сили Латвії заявили в суботу, що російський військовий літак Су-27 наблизився до морських кордонів республіки, передає УНН із посиланням на ЗС країни.
Згідно з повідомленням, російський винищувач патрульні літаки НАТО помітили над нейтральними водами Балтійського моря неподалік від морського кордону територіальних вод Латвії.
Російська влада зі свого боку заявила, що всі польоти російських військових літаків і пересування кораблів відбуваються у відповідності з міжнародно-правовими нормами.
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Як повідомляв УНН, реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж'ем Японії.