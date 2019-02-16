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Російський винищувач наблизився до морських кордонів Латвії - ЗС країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Національні збройні сили Латвії заявили в суботу, що російський військовий літак Су-27 наблизився до морських кордонів республіки, передає УНН із посиланням на ЗС країни.

Згідно з повідомленням, російський винищувач патрульні літаки НАТО помітили над нейтральними водами Балтійського моря неподалік від морського кордону територіальних вод Латвії.

Російська влада зі свого боку заявила, що всі польоти російських військових літаків і пересування кораблів відбуваються у відповідності з міжнародно-правовими нормами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський винищувач перехопив літак-розвідник США над Балтикою

Як повідомляв УНН, реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили 8 російських бойових літаків над побереж'ем Японії.

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