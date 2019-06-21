Российский ВЭБ требует в Стокгольме возмещения потерь "дочки" в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Государственная корпорация ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года", - говорится в документе госкорпорации РФ.
В ВЭБ.РФ заявили, что убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит их позицию.
Ранее ВЭБ призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему "Проминвестбанка" (ПИБа), пытаясь вывести "дочку" из-под ареста с помощью письма.
Напомним, в Украине ранее вводили санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".