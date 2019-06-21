Російський ВЕБ вимагає в Стокгольмі відшкодування втрат "дочки" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Російська держкорпорація ВЕБ.РФ звернулася в Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати з вимогою відшкодувати втрати дочірнього банку в Україні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Державна корпорація ВЕБ.РФ звернулася в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з позовом до України через порушення нею положень Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року", - йдеться в документі держкорпорації РФ.
У ВЕБ.РФ заявили, що переконані, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма підтримає їхню позицію.
Раніше ВЕБ закликав Україну вступити в переговори з врегулювання ситуації з арештом акцій "Промінвестбанку" (ПІБ), який належить йому, намагаючись вивести "дочку" з-під арешту за допомогою листа.
Нагадаємо, в Україні раніше вводили санкції щодо ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "ВТБ Банк" і ПАТ "БМ Банк".