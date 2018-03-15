НБУ продовжив санкції щодо російських банків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національний банк України продовжив санкції щодо ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “ВТБ Банк” та ПАТ “БМ Банк”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.
За інформацією прес-служби, санкції продовжено на виконання рішення РНБО від 01 березня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
Зокрема, санкції продовжено щодо ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ “БМ Банк”.
“Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб”, — йдеться у повідомленні.
У НБУ також зауважили, що санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов’язаних з ними осіб.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію Національного банку про продовження дії персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо банків з російським капіталом, дія яких завершувалася у березні