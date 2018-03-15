НБУ продлил санкции в отношении российских банков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальный банк Украины продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
По информации пресс-службы, санкции продлили во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
В частности, санкции продлили относительно ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".
"Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц", - говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении действия персональных специальных экономических и других санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых завершалось в марте.