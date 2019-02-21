Российской стороне не интересна судьба своих граждан - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Омбудсмен России отказалась обсуждать с омбудсменом Украины вопрос об обмене заключенными, ссылаясь на отсутствие полномочий. По мнению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, это не соответствует действительности, сообщает УНН со ссылкой на ее заявление в Facebook.
"В очередной раз уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата", - написала Денисова.
По ее словам, на последнем заседании Трехсторонней контактной группы представитель России Борис Грызлов отмечал, что именно Москалькова должен заниматься этим вопросом.
"Блокирование процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне не интересна судьба своих граждан", - подчеркнула украинский омбудсмен.
Также она сказала, что ей пришлось просто остановить Москалькову в коридоре греческого парламента, поскольку российская сторона так и не согласовала время официальной встречи в Греции.
Напомним, омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что следует порадоваться за пленных украинских моряков из-за того, что их посетила Нина Карпачева. Такими были его слова в ходе встречи на полях конференции в Афинах с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.