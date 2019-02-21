Російській стороні не цікава доля своїх громадян - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Омбудсмен Росії відмовилась обговорювати з омбудсменом України питання про обмін ув'язненими, посилаючись на відсутність повноважень. На переконання українського омбудсмена Людмили Денісової, це не відповідає дійсності, повідомляє УНН з посиланням на її заяву у Facebook.
"В черговий раз уточнила позицію Уповноваженого з прав людини в РФ стосовно обміну ув’язненими. Москалькова повідомила, що в неї немає для цього мандату", - написала Денісова.
За її словами, на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи представник Росії Борис Гризлов зазначав, що саме Москалькова має займатися цим питанням.
"Блокування процесу обміну та ненадання відповіді з цього питання Україні засвідчує, що російській стороні не цікава доля своїх громадян", - підкреслила український омбудсмен.
Також вона сказала, що їй довелося просто зупинити Москалькову в коридорі грецького парламенту, оскільки російська сторона так і не погодила час офіційної зустрічі в Греції.
Нагадаємо, омбудсмен Росії Тетяна Москалькова заявила, що слід порадіти за полонених українських моряків через те, що їх відвідала Ніна Карпачова. Такими були її слова в ході зустрічі на полях конференції в Афінах із омбудсменом України Людмилою Денісовою.