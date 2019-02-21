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Омбудсмени України та Росії зустрілись в Афінах

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Омбудсмен Росії Тетяна Москалькова заявила, що слід порадіти за полонених українських моряків через те, що їх відвідала Ніна Карпачова. Такими були її слова в ході зустрічі на полях конференції в Афінах із обмудсменом України Людмилою Денісовою, передає УНН з посиланням на Instagram Москалькової.

"Я хотіла би всеж-таки звернути увагу, що та травля, якій піддається Ніна Карпачова, це абсолютно недопустимо. Як представник міжнародної організації, вона була допущена слідчими органами, було офіційне рішення. А до мене було офіційне звернення голови Європейського інститута омбудсмена, і вони визначили, хто буде відвідувати. Я думаю, що треба лише порадіти за те, що ваша співвітчизниця... Не за неї порадіти, а за моряків, яких відвідала Ніна Карпачова!" - сказала Москалькова під час зустрічі з Денісовою.

Раніше Москалькова висловлювала обурення з приводу листа омбудсмена України Людмили Денісової, в якому остання дивувалась, чому до полонених українських моряків пустили Карпачову, яка не має державних повноважень. Денісова у своєму зверненні підкреслювала, що її, на відміну від Карпачової, яка не є представником України, до моряків не пустили, не зважаючи на неодноразові запити.

"...російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову, яка на відміну від мене не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами", - написала вона у Facebook.

Офіс Москалькової на це відповів, що Денісова "будує діалог в руслі необґрунтованих обвинувачень".

"...пані Карпачова є не лише громадянкою України, але й представником незалежної міжнародної правозахисної спільноти, віце-президентом Європейського інститута омбудсменів, діяльність якого довела свою ефективність і направлена виключно на просування і захист прав і свобод людини і громадянина", - йдеться у повідомленні Москалькової на офіційному сайті Уповноваженого з прав людини в Росії.

Український омбудсмен хотіла поспілкуватися зі своїм російським колегою особисто у Греції, на форумі з нагоди 20-річчя інститута омбудсмена країни. Проте, як повідомила низка російських ЗМІ, у прес-службі російського омбудсмена заявили про відмову від зустрічі.

Ніна Карпачова займала посаду омбудсмена України протягом 14 років, з 1998 по 2012 роки. Її на посаді змінила Валерія Лутковська, яку в свою чергу в 2018 році змінила Людмила Денисова. Ніна Карпачова відвідала українських моряків у СІЗО "Лефортово" разом із омбудсменом Росії 13 лютого 2019 року.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

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