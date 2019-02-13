Москалькова підняла питання лікування полонених українських моряків в цивільних лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова відвідала моряків ВМС України, які були атакованих в Керченській протоці, в СІЗО “Лефортово” в Москві. Як повідомила омбудсмен на своїй сторінці в Instagram, під час відвідин вона обговорила з керівництвом СІЗО та медчастини питання дообстеження і лікування моряків в цивільних лікарнях Москви, інформує УНН.
“Разом з віце-президентом Європейського інституту омбудсмена незалежним міжнародним експертом Ніною Карпачовою відвідали в СІЗО „Лефортово“ українських військових моряків Ейдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А... В процесі відвідування з керівництвом СІЗО та керівником медичної частини ми обговорювали питання про необхідність продовження лікування моряків і їх медичного дообстеження в цивільних установах охорони здоров’я міста Москви і отримали підтримку з даного питання. Сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено позитивно”, — написала Москалькова.
Омбудсмен повідомила, що полонені українські моряки, які отримали поранення під час затримання, відчувають себе набагато краще.
Вместе с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной Карпачевой посетили в СИЗО "Лефортово" украинских военных моряков Эйдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А., задержанных 25 ноября 2018 года российскими пограничниками на кораблях ВМС Украины за нарушение границы России в Керченском проливе. В настоящее время по данному факту в отношении них ведётся расследование. Они были переведены туда из СИЗО "Матросская тишина", где находились на лечении в связи с полученными травмами. Они себя чувствуют гораздо лучше. При общении особенно обращали внимание на гуманитарные вопросы, связанные с состоянием их здоровья и условиями содержания В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #правачеловека #москалькова #омбудсмен #humanrights