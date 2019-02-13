Москалькова подняла вопрос лечения пленных украинских моряков в гражданских больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила моряков ВМС Украины, которые были атакованых в Керченском проливе, в СИЗО “Лефортово” в Москве. Как сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram, во время посещения она обсудила с руководством СИЗО и медчасти вопрос дообследования и лечения моряков в гражданских больницах Москвы, передает УНН.
“Вместе с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной Карпачевой посетили в СИЗО „Лефортово“ украинских военных моряков Эйдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А... В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно”, — написала Москалькова.
Омбудсмен сообщила, что пленные украинские моряки, получившие ранение при задержании, чувствуют себя гораздо лучше.
Вместе с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Нино Карпачевой посетили в СИЗО “Лефортово” украинских военных моряков Эйдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А., задержанных 25 ноября 2018 года Российскими пограничники на кораблях ВМС Украины по нарушение границы России в Керченском проливе. В настоящее время по данному факту в отношении них ведётся расследование. Они были переведены туда из СИЗО “Матросская тишина”, где находились на лечении в связи с полученными травмами. Они себя чувствуют гораздо лучше. При общении особенно обращалы внимание на гуманитарные вопросы, связанные с состоянием их здоровья и условиями содержания В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно. # уполномоченныйпоправамчеловекаврф # правачеловека # Москалькова # омбудсмен #humanrights