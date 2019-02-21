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Омбудсмены Украины и России встретились в Афинах

Омбудсмены Украины и России встретились в Афинах

Киев  •  УНН

 • 9890 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что следует порадоваться за пленных украинских моряков из-за того, что их посетила Нина Карпачева. Такими были ее слова в ходе встречи на полях конференции в Афинах с обмудсменом Украины Людмилой Денисовой, передает УНН со ссылкой на Instagram Москальковой.

"Я хотела бы все-таки обратить внимание, что та травля, которой подвергается Нина Карпачова, это абсолютно недопустимо. Как представитель международной организации, она была допущена следственными органами, было официальное решение. А ко мне было официальное обращение председателя Европейского института омбудсмена, и они определили, кто будет посещать. Я думаю, что надо только порадоваться за то, что ваша соотечественница... Не за нее порадоваться, а за моряков, которых посетила Нина Карпачова!" - сказала Москалькова во время встречи с Денисовой.

Ранее Москалькова выражала возмущение по поводу письма омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в котором последняя удивлялась, почему к пленным украинским морякам пустили Карпачеву, которая не имеет государственных полномочий. Денисова в своем обращении подчеркивала, что ее, в отличие от Карпачевой, которая не является представителем Украины, к морякам не пустили, несмотря на неоднократные запросы.

"...российской стороной была допущена к украинским морякам Нина Карпачева, которая в отличие от меня не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами", - написала она в Facebook.

Офис Москальковой на это ответил, что Денисова "строит диалог в русле необоснованных обвинений".

"...госпожа Карпачева является не только гражданкой Украины, но и представителем независимого международного правозащитного сообщества, вице-Президентом Европейского института омбудсменов, деятельность которого доказала свою эффективность и направлена исключительно на продвижение и защиту прав и свобод человека и гражданина.", - говорится в сообщении Москальковой на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в России.

Украинский омбудсмен хотела пообщаться со своим российским коллегой лично в Греции, на форуме по случаю 20-летия института омбудсмена страны. Однако, как сообщил ряд российских СМИ, в пресс-службе российского омбудсмена заявили об отказе от встречи.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, впоследствии их переместили в российских СИЗО в Москве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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