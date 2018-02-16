Российский флаг не должен развеваться нигде, пока РФ не прекратит агрессию - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Российский флаг не должен развеваться нигде до тех пор, пока Россия будет подстрекать всемирную гибридную войну и продолжать агрессию. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"В современной политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российского флага нет на зимних Олимпийских играх 2018. Я бы сказал, что российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия будет подстрекать всемирную гибридную войну, и пока российские пули будут нацелены на наши символы", - подчеркнул Президент.
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Напомним, в рамках участия в Мюнхенской конференции Порошенко проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.