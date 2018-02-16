Російський прапор не повинен майоріти ніде, поки РФ не припинить агресію - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Російський прапор не повинен майоріти ніде доти, поки Росія буде підбурювати всесвітню гібридну війну та продовжуватиме агресію. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“У сучасній політиці Москви немає місця чесній грі. Ось чому російського прапора немає на зимових Олімпійських іграх 2018. Я б сказав, що російський прапор не має майоріти ніде, допоки Росія буде підбурювати всесвітню гібридну війну, і доки російські кулі будуть націлені на наші символи”, — наголосив Президент.
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Нагадаємо, у рамках участі у Мюнхенській конференції Порошенко проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.