Российский поэт Евгений Евтушенко умер в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщил друг поэта, почетный консул Беларуси в Америке, руководитель фонда “Духовная дипломатия” Михаил Моргулис, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“... Евгений Александрович скончался”, — сказал он.
“Мне позвонил его сын — Женя и сообщил эту печальную весть. Жена Маша, к сожалению, не может сейчас говорить”, - добавил М.Моргулис.
Друг поэта также отметил, что почти до самых последних минут жизни Евгений Евтушенко был в сознании — “он все слышал, реагировал и, конечно, понимал, столько людей за него волнуются”.
Как сообщал УНН, 31 марта русского поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в США.