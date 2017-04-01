Российский поэт Евгений Евтушенко умер в США

“... Евгений Александрович скончался”, — сказал он.

“Мне позвонил его сын — Женя и сообщил эту печальную весть. Жена Маша, к сожалению, не может сейчас говорить”, - добавил М.Моргулис.



Друг поэта также отметил, что почти до самых последних минут жизни Евгений Евтушенко был в сознании — “он все слышал, реагировал и, конечно, понимал, столько людей за него волнуются”.

Как сообщал УНН, 31 марта русского поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в США.