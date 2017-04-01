Російський поет Євген Євтушенко помер у США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко. Про це повідомив друг поета, почесний консул Білорусі в Америці, керівник фонду «Духовна дипломатія» Михайло Моргуліс, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“... Євген Олександрович відійшов у вічність”, — сказав він.
“Мені зателефонував його син — Женя і повідомив цю сумну звістку. Дружина Маша, на жаль, не може зараз розмовляти”, — сказав М.Моргуліс.
Друг поета також зауважив, що майже до самих останніх хвилин життя Євген Євтушенко був притомний — “він все чув, реагував і, звичайно, розумів, що стільки людей за нього хвилюється”.
Як повідомляв УНН, 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.