Російський поет Євген Євтушенко помер у США

“... Євген Олександрович відійшов у вічність”, — сказав він.

“Мені зателефонував його син — Женя і повідомив цю сумну звістку. Дружина Маша, на жаль, не може зараз розмовляти”, — сказав М.Моргуліс.



Друг поета також зауважив, що майже до самих останніх хвилин життя Євген Євтушенко був притомний — “він все чув, реагував і, звичайно, розумів, що стільки людей за нього хвилюється”.

Як повідомляв УНН, 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.