российский миллиардер "украл" свою яхту из-под санкций ЕС - Guardian

Детали

Отмечается, что 22-метровая "Альдабра" принадлежит Дмитрию Мазепину – миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего пилота Формулы-1 Никиты Мазепина. Судно, стоимость которого оценивается от 700 000 евро до 1 миллиона евро, было пришвартовано в порту Ольбия и конфисковано в марте, когда Мазепина внесли в санкционный список ЕС на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Альдабра" оставалась там до июня, но за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину – яхта исчезла.

"Мазепин знал, что он в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над тем, чтобы установить, что судно принадлежит ему, поскольку мы должны были исследовать цепочку собственности. Мы были в процессе подтверждения права собственности, когда его забрали", - сообщил источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

По данным правоохранителей, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана для перемещения яхты из Италии. Они обнаружили, что судно остановилось в небольшом порту Бисерта в Тунисе, но его текущее местонахождение неизвестно.

Местная полиция сообщила, что Мазепину, компании, участвовавшей в организации перемещения и капитану, утверждающему, что не знал, что судно принадлежит олигарху, грозят штрафы в размере до 500 тысяч евро за незаконный вывоз судна из Италии. Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными активами в стране удалось избежать санкций ЕС.

Напомним

В конце июня была арестована вилла на острове Сардиния, принадлежащая Дмитрию Мазепину и его сыну Никите.

Дом стоит 110 млн долларов. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их "иностранное корпоративное предприятие". Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты.