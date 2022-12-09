російський мільярдер "викрав" свою яхту з-під санкцій ЄС - Guardian

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Зазначається, що 22-метрова "Альдабра" належить дмитру мазепіну - мільярдеру, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив і батькові колишнього пілота Формули-1 Микити Мазепіна. Судно, вартість якого оцінюється від 700 000 євро до 1 мільйона євро, було пришвартовано в порту Ольбія та конфісковано в березні, коли Мазепіна внесли до санкційного списку ЄС на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Альдабра" залишалася там до червня, але за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну - яхта зникла.

"Мазепін знав, що він у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали над тим, щоб встановити, що судно належить йому, оскільки ми повинні були дослідити ланцюжок власності. Ми були в процесі підтвердження права власності, коли його забрали", - повідомило джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

За даними правоохоронців, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, своєю чергою, найняла сардинського капітана для переміщення яхти з Італії. Вони виявили, що судно зупинилося в невеликому порту Бісерта в Тунісі, але його поточне місцеперебування невідоме.

Місцева поліція повідомила, що Мазепіну, компанії, яка брала участь в організації переміщення і капітану, який стверджує, що не знав, що судно належить олігарху, загрожують штрафи обсягом до 500 тисяч євро за незаконне вивезення судна з Італії.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими активами в країні вдалося уникнути санкцій ЄС.

Нагадаємо

Наприкінці червня була заарештована вілла на острові Сардинія, яка належить Дмитру Мазепіну та його сину Микиті.

Будинок коштує 110 млн доларів. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж "іноземне корпоративне підприємство". Вілла під назвою Rocky Ram була куплена у 2012 році у редактора італійської газети.