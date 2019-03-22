Российский чемпион мира дисквалифицирован на три года за допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российский спортсмен, чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил и лишен двух медалей чемпионатов мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Согласно сообщению, в соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, Александр Иванов дисквалифицирован на три года, начиная с даты временного отстранения - 2 мая 2017 года. Спортсмен дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови.
Аннулированию также подлежат результаты Иванова, достигнутые в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года.
Стоит отметить, что именно в этот период спортсмен выиграл золотую медаль чемпионата мира 2013 года и серебряную медаль чемпионата мира 2014 года в ходьбе на 20 км.
Напомним, комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступила за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) таким, что не соответствует кодексу организации.
Ранее УНН сообщал, что WADA одобрило решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал 12 российских легкоатлетов виновными в применении допинга.