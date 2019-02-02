WADA одобрило решение спортивного арбитража в отношении российских атлетов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал 12 российских легкоатлетов виновными в применении допинга. Об этом сообщается на сайте WADA, информирует УНН.
“Эти решения являются приятной новостью для спортсменов, антидопинговых организаций, WADA и всех других людей во всем мире, которые заботятся о чистом спорте”, — приводятся в сообщении слова гендиректора организации Оливье Ниггли.
Он добавил, что этот результат показывает важность данных московской антидопинговой лаборатории, а также подтверждает правильность решения восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре 2018 года.
Ниггли рассказал, что с этого времени WADA получило большой объем данных от РУСАДА, которые организация проверяет и оценивает. По его словам, если они окажутся подлинными, то могут стать основанием для возбуждения новых дел..
Напоминаем, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.