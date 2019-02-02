WADA схвалило рішення спортивного арбітражу щодо російських атлетів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) схвалило рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який визнав 12 російських легкоатлетів винними в застосуванні допінгу. Про це повідомляється на сайті WADA, інформує УНН.
“Ці рішення є приємною новиною для спортсменів, антидопінгових організацій, WADA і всіх інших людей у всьому світі, які піклуються про чистий спорт”, — наводяться в повідомленні слова гендиректора організації Олів’є Нігглі.
Він додав, що цей результат показує важливість даних московської антидопінгової лабораторії, а також підтверджує правильність рішення відновити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) у вересні 2018 року.
Нігглі розповів, що з цього часу WADA отримало великий обсяг даних від РУСАДА, які організація перевіряє і оцінює. За його словами, якщо вони виявляться справжніми, то можуть стати підставою для порушення нових справ.
Нагадуємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні визнав 12 російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил.