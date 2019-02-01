Трьох російських медалістів Олімпіади-2012 визнали винними в порушенні антидопінгових правил

Винними в порушенні антидопінгових правил визнані наступні російські легкоатлети: Іван Ухов (стрибки у висоту), Люкман Адамс (потрійний стрибок), Віра Ганєєва (метання диска), Катерина Галицька (біг), Юлія Кондакова (біг), Анна Булгакова (метання молота), Світлана Школіна (стрибки у висоту), Тетяна Фірова (біг), Іван Юшков (штовхання ядра), Тетяна Бєлобородова (Лисенко) (метання молота), Марія Беспалова (метання молота), Гульфія Агафонова (метання молота).

Відзначається, що звинувачення щодо спортсменів були засновані на доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під керівництвом Річарда Макларена. Рішення CAS може бути оскаржене атлетами протягом 21 дня.

Ухов є переможцем Олімпійських ігор 2012 року, Адамс в 2014 році став чемпіоном світу в приміщенні. Мова йде також про Світлану Школіну, що отримала на тих же Іграх бронзову медаль, і Тетяну Фірову, дворазову олімпійську чемпіонку, яку вже позбавили медалей після виявлення позитивної допінг-проби.

Всіх переможців та призерів Олімпіади 2012 року, які потрапили в список, позбавлять нагород. Своїм рішенням CAS анулює всі результати, показані атлетами в період проведення змагань.

Нагадуємо, МОК не буде оскаржувати рішення CAS виправдати 27 російських спортсменів.