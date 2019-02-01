Трех российских медалистов Олимпиады-2012 признали виновными в нарушении антидопинговых правил
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе пресс-службы суда, передает УНН.
Виновными в нарушении антидопинговых правил признаны следующие российские легкоатлеты: Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).
Отмечается, что обвинения в отношении спортсменов были основаны на докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Решение CAS может быть обжаловано атлетами в течение 21 дня.
Ухов является победителем Олимпийских игр 2012 года, Адамс в 2014 году стал чемпионом мира в помещении. Речь идет также о Светлане Школиной, получившей на тех же Играх бронзовую медаль, и Татьяне Фировой, двукратной олимпийской чемпионке, которую уже лишили медалей после обнаружения положительной допинг-пробы.
Всех победителей и призеров Олимпиады 2012 года, попавших в список, лишат наград. Своим решением CAS аннулирует все результаты, показанные атлетами в период проведения соревнований.
Напоминаем, МОК не будет обжаловать решение CAS оправдать 27 российских спортсменов.