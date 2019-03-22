Російський чемпіон світу дискваліфікований на три роки за допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російський спортсмен, чемпіон світу 2013 року по спортивній ходьбі Олександр Іванов дискваліфікований за порушення антидопінгових правил і позбавлений двох медалей чемпіонатів світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
Згідно з повідомленням, у відповідності з рішенням Дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА, Олександр Іванов дискваліфікований на три роки, починаючи з дати тимчасового відсторонення - 2 травня 2017 року. Спортсмен дискваліфікований на підставі відхилень в паспорті крові.
Анулювання також підлягають результати Іванова, досягнуті в період з 9 липня 2012 року по 17 серпня 2014 року.
Варто відзначити, що саме в цей період спортсмен виграв золоту медаль чемпіонату світу 2013 року і срібну медаль чемпіонату світу 2014 року в ходьбі на 20 км.
Нагадаємо, комісія спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виступила за визнання Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) таким, що не відповідає кодексу організації.
Раніше УНН повідомляв, що WADA схвалив рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який визнав 12 російських легкоатлетів винними в застосуванні допінгу.