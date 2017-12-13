Российский боксер станет спарринг-партнером Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российский боксер Алексей Папин станет спарринг-партнером Александра Усика (13-0, 11 КО) для подготовки Украинской к предстоящему бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), информирует УНН ссылкой на промоутерскую компанию "Мир бокса".
Папин, который в крайнем поединке одержал победу над бывшим претендентом на чемпионский титул украинцем Исмаила Силлаха, поможет Усику в подготовке к полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии против чемпиона WBC в этом весе Бриедис (24-0, 18 КО).
Отмечается, что 24-го декабря Папин отправится в Киев, где в течение двух недель будет спарринг-партнером Усика.
Примечательно, что на личном счете Панина на профессиональном ринге равняется 9 победам из них 8 нокаутом при одной поражении.
Напомним, что бой Бриедис - Усик пройдет в Риге.