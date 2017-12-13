Російський боксер стане спаринг-партнером Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Російський боксер Олексій Папін стане спаринг-партнером Олександра Усика (13-0, 11 КО) задля підготовки українця до майбутнього бою Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), інформує УНН посиланням на промоутерську компанію "Світ боксу".
Папін, який в крайньому двобої отримав перемогу над колишнім претендентом на чемпіонський титулом українцем Ісмаїлом Сіллахом, допоможе Усику в підготовці до півфінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії проти чемпіона WBC в цій вазі Бріедіса (24-0, 18 КО).
Зазначається, що 24-го грудня Папін відправиться в Київ, де впродовж двох тижнів буде спаринг-партнером Усика.
Примітно, що на особистому рахунку Паніна на професійному ринзі рівняється 9 перемогам із них 8 нокаутом при жодній поразці.
Нагадаємо, що бій Бріедіс – Усик пройде в Ризі.