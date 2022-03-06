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Российскими захватчиками повреждены, или разрушены 211 украинских школ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине российскими войсками повреждено или разрушено 211 школ, их временно заменит удаленное обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление министра образования и науки Сергея Шкарлета в эфире телемарафона.

Цитата

"На сегодня наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены", - заявил министр.

Шкарлет отметил, что объявленные в начале российской военной агрессии в Украине двухнедельные каникулы скоро закончатся. Обучение планируют возобновить на всей территории страны.

"Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно. Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения", - добавил Шкарлет.

Напомним

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