Российскими захватчиками повреждены, или разрушены 211 украинских школ

Цитата

"На сегодня наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены", - заявил министр.

Шкарлет отметил, что объявленные в начале российской военной агрессии в Украине двухнедельные каникулы скоро закончатся. Обучение планируют возобновить на всей территории страны.

"Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно. Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения", - добавил Шкарлет.

Напомним

На время военного положения: украинцев не будут штрафовать за неуплаченную вовремя коммуналку.