Російськими загарбниками пошкоджені, або зруйновані 211 українських шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні російськими військами пошкоджено, або зруйновано 211 шкіл, їх тимчасово замінить віддалене навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на виступ міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.
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"На сьогодні спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені", - заявив міністр.
Шкарлет зазначив, що оголошені на початку російської військової агресії в Україні двотижневі канікули незабаром закінчаться. Навчання планують відновити на всій території країни.
"Освітній процес не повинен перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо. Там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання", - додав Шкарлет.
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