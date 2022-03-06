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На час воєнного стану: українців не штрафуватимуть за несплачену вчасно комуналку

На час воєнного стану: українців не штрафуватимуть за несплачену вчасно комуналку

Київ • УНН

 • 228400 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. В умовах воєнного стану українцям не нараховуватимуть та не стягуватимуть штрафи у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує УНН.

Деталі

"Уряд України оперативно реагує на виклики та приймає рішення в умовах нових реалій. Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар. Відтак уряд прийняв рішення заборонити нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", — зазначив Чернишов.

Водночас українцям продовжать надавати комунальні послуги у разі несплати за них або оплати не в повному обсязі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні створили команду юристів-міжнародників. Вони надсилатимуть позови до міжнародних юрисдикцій у справах проти Росії.

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