На час воєнного стану: українців не штрафуватимуть за несплачену вчасно комуналку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В умовах воєнного стану українцям не нараховуватимуть та не стягуватимуть штрафи у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує УНН.
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"Уряд України оперативно реагує на виклики та приймає рішення в умовах нових реалій. Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар. Відтак уряд прийняв рішення заборонити нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги", — зазначив Чернишов.
Водночас українцям продовжать надавати комунальні послуги у разі несплати за них або оплати не в повному обсязі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні створили команду юристів-міжнародників. Вони надсилатимуть позови до міжнародних юрисдикцій у справах проти Росії.