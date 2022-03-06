В Україні створили команду юристів-міжнародників: представлятимуть країну у справах проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні створили потужну команду юристів-міжнародників, яка надсилатиме позови до міжнародних юрисдикцій у справах проти Росії. Про це інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, пише УНН.
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“Щойно Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким створено потужну команду юристів-міжнародників”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Головне завдання — позови до Міжнародного Суду ООН, Міжнародного Кримінального Суду, інших міжнародних юрисдикцій.
Агентом України стає Антон Кориневич, який уповноважений представляти Україну в Міжнародному Суді ООН у справі щодо звинувачень в геноциді проти росії.
“Разом з колегами й друзями, а також юридичними радниками сформована потужна фактична доказова база, що доводить абсурдність заяв росії про те, що вона діє з метою запобігання геноциду та покарання за нього. Це є прямим порушенням росією Конвенції про геноцид 1948 року”, - додають у відомстві.
Завтра команда виступатиме в Гаазі та викриватиме велику брехню, яка лежить в основі агресії росії проти України.
Представлятимуть, що позов України є прийнятним та Міжнародний Суд ООН має повноваження видати наказ про застосування тимчасових заходів і має це зробити невідкладно.
Додамо
27 лютого Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Нагадаємо
Від початку нападу Росії на Україну понад 140 тисяч українців повернулися додому, щоб захистити свою країну від російського окупанта.