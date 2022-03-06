В Україні створили команду юристів-міжнародників: представлятимуть країну у справах проти Росії

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 1692 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 61861 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 127644 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 153321 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 204134 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197405 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185338 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157363 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118594 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110782 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.1 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 52819 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 55102 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 46501 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51518 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 48117 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 2487 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208385 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 333024 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 590768 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 532774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58869 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99615 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126725 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149303 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162482 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Україні створили команду юристів-міжнародників: представлятимуть країну у справах проти Росії

В Україні створили команду юристів-міжнародників: представлятимуть країну у справах проти Росії

Київ • УНН

 • 220866 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні створили потужну команду юристів-міжнародників, яка надсилатиме позови до міжнародних юрисдикцій у справах проти Росії. Про це інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, пише УНН.

Цитата

“Щойно Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким створено потужну команду юристів-міжнародників”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Головне завдання — позови до Міжнародного Суду ООН, Міжнародного Кримінального Суду, інших міжнародних юрисдикцій.

Агентом України стає Антон Кориневич, який уповноважений представляти Україну в Міжнародному Суді ООН у справі щодо звинувачень в геноциді проти росії.

“Разом з колегами й друзями, а також юридичними радниками сформована потужна фактична доказова база, що доводить абсурдність заяв росії про те, що вона діє з метою запобігання геноциду та покарання за нього. Це є прямим порушенням росією Конвенції про геноцид 1948 року”, - додають у відомстві.

Завтра команда виступатиме в Гаазі та викриватиме велику брехню, яка лежить в основі агресії росії проти України.

Представлятимуть, що позов України є прийнятним та Міжнародний Суд ООН має повноваження видати наказ про застосування тимчасових заходів і має це зробити невідкладно.

Додамо

27 лютого Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Нагадаємо

Від початку нападу Росії на Україну понад 140 тисяч українців повернулися додому, щоб захистити свою країну від російського окупанта.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,105.80
Золото
$3,147.30
Tesla
$268.93
Brent
$74.37
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,855.46