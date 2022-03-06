Вторгнення РФ в Україну: додому повернулося вже понад 140 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Від початку нападу Росії на Україну понад 140 тисяч українців повернулися додому. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
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Від початку російської агресії тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тисяч осіб.
Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та майже 137 тисяч іноземців.
Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі українців, 80% із них – чоловіки.
Також Державна прикордонна служба України забезпечила пропуск 2450 автомобілів із гуманітарною допомогою, яку надіслали з-за кордону.
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Раніше було відомо про понад 66 тисяч чоловіків призивного віку, які повернулися з-за кордону, щоб захистити свою країну від російського загарбника.