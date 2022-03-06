Вторжение РФ в Украину: домой вернулись уже более 140 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой. Об этом информирует Министерство внутренних дел, передает УНН.
Детали
С начала российской агрессии только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тысяч человек.
Из них на выезд из страны направилось более 900 тысяч человек - почти 764 тысячи граждан Украины и почти 137 тысяч иностранцев.
В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи украинцев, 80% из них - мужчины.
Также Государственная пограничная служба Украины обеспечила пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которую прислали из-за границы.
Добавим
Ранее было известно о более 66 тысяч мужчин призывного возраста, которые вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от российского захватчика.