Вторжение РФ в Украину: домой вернулись уже более 140 тысяч украинцев

Детали

С начала российской агрессии только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тысяч человек.

Из них на выезд из страны направилось более 900 тысяч человек - почти 764 тысячи граждан Украины и почти 137 тысяч иностранцев.

В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи украинцев, 80% из них - мужчины.

Также Государственная пограничная служба Украины обеспечила пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которую прислали из-за границы.

Добавим

Ранее было известно о более 66 тысяч мужчин призывного возраста, которые вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от российского захватчика.



