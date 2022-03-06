В Украине создали команду юристов-международников: будут представлять страну по делам против России

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“Только что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым создана мощная команда юристов-международников", - говорится в сообщении.

Детали

Главная задача — иски в Международный Суд ООН, Международный Уголовный Суд и другие международные юрисдикции.

Агентом Украины становится Антон Кориневич, который уполномочен представлять Украину в Международном Суде ООН в деле по обвинениям в геноциде против россии.

“Вместе с коллегами и друзьями, а также юридическими советниками сформирована мощная фактическая доказательная база, что доказывает абсурдность заявлений России о том, что она действует с целью предотвращения геноцида и наказания за него. Это является прямым нарушением Россией Конвенции о геноциде 1948 года”, - добавляют в ведомстве.

Завтра команда будет выступать в Гааге и разоблачать большую ложь, которая лежит в основе агрессии России против Украины.

Будут представлять, что иск Украины является приемлемым и Международный Суд ООН имеет полномочия выдать приказ о применении временных мер и должен это сделать безотлагательно.

Добавим

27 февраля Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге.

Напомним

С начала нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защитить свою страну от российского оккупанта.