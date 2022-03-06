На время военного положения: украинцев не будут штрафовать за неуплаченную вовремя коммуналку

Детали

"Правительство Украины оперативно реагирует на вызовы и принимает решения в условиях новых реалий. Люди не должны нести дополнительное финансовое бремя. Поэтому правительство приняло решение запретить начисления и взыскания штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", — отметил Чернышов.

В то же время украинцам продолжат предоставлять коммунальные услуги в случае неуплаты за них или оплаты не в полном объеме.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине создали команду юристов-международников. Они будут направлять иски в международные юрисдикции по делам против России.