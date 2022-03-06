На время военного положения: украинцев не будут штрафовать за неуплаченную вовремя коммуналку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В условиях военного положения украинцам не будут насчитывать и взимать штрафы в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, информирует УНН.
Детали
"Правительство Украины оперативно реагирует на вызовы и принимает решения в условиях новых реалий. Люди не должны нести дополнительное финансовое бремя. Поэтому правительство приняло решение запретить начисления и взыскания штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", — отметил Чернышов.
В то же время украинцам продолжат предоставлять коммунальные услуги в случае неуплаты за них или оплаты не в полном объеме.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине создали команду юристов-международников. Они будут направлять иски в международные юрисдикции по делам против России.