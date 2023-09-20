Российским политикам запретили ездить на оккупированные россией украинские территории
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Российским политика запретили ездить на оккупированные россией украинские территории. А те из них, кто сейчас там находится, должны выехать в ближайшее время. Такое решение увердили на заседании Совета Безопасности рф, пишут рос СМИ, передает УНН.
Детали
Депутатам Госдумы и сенаторам официально запретили ездить на территории оккупированные россией в Украине. По предварительной информации, выезд будет разрешен только с одной целью — если их поездка “будет способствовать спасению человеческих жизней”.
Внятных объяснений этого запрета пока нет.
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Напомним
В июле чиновников верхней и нижней палат российского парламента обязали сообщать о своих поездках в Украину министра обороны рф или начальника Генштаба. Тем не менее депутаты могли относительно спокойно ездить к линии соприкосновения.