Російським політикам заборонили їздити на окуповані росією українські території

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Депутатам Держдуми та сенаторам офіційно заборонили їздити на території окуповані рсією в Україні. За попередньою інформацією, виїзд буде дозволено лише з однією метою — якщо їхня поїздка “сприятиме порятунку людських життів”.

Виразних пояснень цієї заборони поки що немає.

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Нагадаємо

У липні чиновників верхньої та нижньої палат російського парламенту зобов'язали повідомляти про свої поїздки в Україну міністра оборони рф або начальника Генштабу. Проте депутати могли відносно спокійно їздити до лінії зіткнення.