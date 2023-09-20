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Російським політикам заборонили їздити на окуповані росією українські території

Російським політикам заборонили їздити на окуповані росією українські території

Київ • УНН

 • 225282 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Російським політикам заборонили їздити на окуповані росією українські території. А ті з них, хто зараз там перебуває, мають виїхати найближчим часом. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради Безпеки рф, пишуть рос ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Депутатам Держдуми та сенаторам офіційно заборонили їздити на території окуповані рсією в Україні. За попередньою інформацією, виїзд буде дозволено лише з однією метою — якщо їхня поїздка “сприятиме порятунку людських життів”.

Виразних пояснень цієї заборони поки що немає.

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Нагадаємо

У липні чиновників верхньої та нижньої палат російського парламенту зобов'язали повідомляти про свої поїздки в Україну міністра оборони рф або начальника Генштабу. Проте депутати могли відносно спокійно їздити до лінії зіткнення.

Українські Національні Новини

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