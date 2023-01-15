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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Российские захватчики обстреляли Каховку

Киев • УНН

 • 361073 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. На Левом берегу россияне обстреляли оккупированную Каховку из пригорода. Убита женщина, ранены еще несколько. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.

Российские захватчики обстреляли Каховку

Детали

Хлань отметил, что ранения тяжелые, требующие ампутаций конечностей. Он добавил, что оккупанты целились по жилому кварталу. У людей в многоэтажках повыбивало окна, упала крыша, некоторые квартиры уничтожены полностью.

“В такой способ россияне хотят заставить людей „эвакуироваться“ в россию. В Геническом районе продолжается давление на тех, кто не идет на сотрудничество с врагом. Приезжают внезапно, забирают из дома, выбивают непонятные признания. Особенно это касается семей, чьи дети или внуки были в АТО или на сейчас находятся в ВСУ. Сдают информацию местные коллаборанты. Приводят в порядок некоторые пансионаты на Арабатской стрелке — видно хотят заселить кого-то из „випов“. Появились вагнеровцы, похоже, что приехали поживиться на ограблении”, — сообщил Хлань.

Кроме Каховки о закрытии больниц сообщают и из Новой Каховки, Голой Пристани, Олешек. Людей хотят оставить без медицинского обслуживания.

“Ехать до ближайшего мед учреждения нужно будет десятки километров. По дороге на блокпостах требуют пропуск. Без него выезжать из своего населенного пункта запрещено. Чтобы его получить — нужно российский паспорт, регистрация имущества и объяснение почему остались дома. Месяц как оккупанты запретили выезд на подконтрольную территорию. С завтрашнего дня вроде должны открыть. Посмотрим. Интересно, что Сальдо в своих интервью российским каналам рассказывает, что захватчики обязательно вернутся в Херсон. Но сам себе противоречит — ведь обещает, что у моря построят новый город с правительственным кварталом. Помните енота, которого украли и который укусил Сальдо? Оккупанты дали ему российское гражданство и очень гордятся этим. Абсурд. В населенные пункты области прилетает от россиян настолько быстро, что на то, чтобы спрятаться есть несколько секунд. Это страшно, но, когда люди слышат как прилетает по врагам в ответ — говорят, что сразу легче. А прилетает каждый день. Никто не отдаст Левый берег! Вместе до победы!”, — написал он в Facebook.

Напомним 

В Каховке российские оккупанты проводят рейды по изъятию из обращения украинской гривны. Проверяют торговые точки в городе и угрожают предпринимателям изъятием наличных и товара, если у кого-то из них найдут гривны.

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