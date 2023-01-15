Російські загарбники обстріляли Каховку

Деталі

Хлань зазначив, що поранення важкі, які потребують ампутацій кінцівок. Він додав, що окупанти цілились по житловому кварталу. У людей у багатоповерхівках повибивало вікна, впав дах, деякі квартири знищено повністю.

“В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей „евакуюватись“ до росії. У Генічеському районі продовжується тиск на тих, хто не йде на співпрацю з ворогом. Приїздять раптово, забирають з будинку, вибивають незрозумілі зізнання. Особливо це стосується родин, чиї діти чи внуки були в АТО чи на зараз перебувають у ЗСУ. Здають інформацію місцеві колаборанти. Приводять до ладу деякі пансіонати на Арабатській стрілці — видно хочуть заселити когось із „віпів“. З‘явились вагнерівці, схоже, що приїхали поживитись на пограбунку”, — повідомив Хлань.

Крім Каховки про закриття лікарень повідомляють і з Нової Каховки, Голої Пристані, Олешок. Людей хочуть залишити без медичного обслуговування.

“Їхати до найближчого мед закладу потрібно буде десятки кілометрів. Дорогою на блокпостах вимагають перепустку. Без неї виїжджати зі свого населеного пункту заборонено. Щоб її отримати — потрібно російський паспорт, реєстрація майна і пояснення чому залишились вдома. Місяць як окупанти заборонили виїзд на підконтрольну територію. Із завтра ніби мають відкрити. Подивимось. Цікаво, що Сальдо у своїх інтерв‘ю російським каналам розказує, що загарбники обов’язково повернуться у Херсон. Але сам собі суперечить — адже обіцяє, що біля моря побудують нове місто з урядовим кварталом. Пам’ятаєте єнота, якого вкрали і який вкусив Сальдо? Окупанти дали йому російське громадянство і дуже пишаються цим. Абсурд. В населені пункти області прилітає від росіян настільки швидко, що на те, щоб сховатись є декілька секунд. Це страшно, але, коли люди чують як прилітає по ворогах у відповідь — кажуть, що одразу легше. А прилітає щодня. Ніхто не віддасть Лівий берег! Разом до перемоги!”, — написав він у Facebook.

Нагадаємо

У Каховці російські окупанти проводять рейди по вилученню з обігу української гривні. Перевіряють торговельні точки у місті і погрожують підприємцям вилученням готівки і товару, якщо у когось з них знайдуть гривні.