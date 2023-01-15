Російські загарбники обстріляли Каховку

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 17597 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 38476 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 46842 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 57150 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 99012 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 57533 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 120205 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 84987 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64730 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119983 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 60942 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 49582 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 117397 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 53749 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 50315 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 99024 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 119161 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 120217 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 236793 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 285214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 51451 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 54878 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 33520 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 37544 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52772 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Російські загарбники обстріляли Каховку

Київ • УНН

 • 361073 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. На Лівому березі росіяни обстріляли окуповану Каховку з передмістя. Вбито жінку, поранено ще декількох. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.

Російські загарбники обстріляли Каховку

Деталі

Хлань зазначив, що поранення важкі, які потребують ампутацій кінцівок. Він додав, що окупанти цілились по житловому кварталу. У людей у багатоповерхівках повибивало вікна, впав дах, деякі квартири знищено повністю.

“В такий спосіб росіяни хочуть примусити людей „евакуюватись“ до росії. У Генічеському районі продовжується тиск на тих, хто не йде на співпрацю з ворогом. Приїздять раптово, забирають з будинку, вибивають незрозумілі зізнання. Особливо це стосується родин, чиї діти чи внуки були в АТО чи на зараз перебувають у ЗСУ. Здають інформацію місцеві колаборанти. Приводять до ладу деякі пансіонати на Арабатській стрілці — видно хочуть заселити когось із „віпів“. З‘явились вагнерівці, схоже, що приїхали поживитись на пограбунку”, — повідомив Хлань.

Крім Каховки про закриття лікарень повідомляють і з Нової Каховки, Голої Пристані, Олешок. Людей хочуть залишити без медичного обслуговування.

“Їхати до найближчого мед закладу потрібно буде десятки кілометрів. Дорогою на блокпостах вимагають перепустку. Без неї виїжджати зі свого населеного пункту заборонено. Щоб її отримати — потрібно російський паспорт, реєстрація майна і пояснення чому залишились вдома. Місяць як окупанти заборонили виїзд на підконтрольну територію. Із завтра ніби мають відкрити. Подивимось. Цікаво, що Сальдо у своїх інтерв‘ю російським каналам розказує, що загарбники обов’язково повернуться у Херсон. Але сам собі суперечить — адже обіцяє, що біля моря побудують нове місто з урядовим кварталом. Пам’ятаєте єнота, якого вкрали і який вкусив Сальдо? Окупанти дали йому російське громадянство і дуже пишаються цим. Абсурд. В населені пункти області прилітає від росіян настільки швидко, що на те, щоб сховатись є декілька секунд. Це страшно, але, коли люди чують як прилітає по ворогах у відповідь — кажуть, що одразу легше. А прилітає щодня. Ніхто не віддасть Лівий берег! Разом до перемоги!”, — написав він у Facebook.

Нагадаємо 

У Каховці російські окупанти проводять рейди по вилученню з обігу української гривні. Перевіряють торговельні точки у місті і погрожують підприємцям вилученням готівки і товару, якщо у когось з них знайдуть гривні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24