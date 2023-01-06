У Каховці російські окупанти проводять рейди по вилученню з обігу української гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Каховці російські окупанти проводять рейди по вилученню з обігу української гривні. Перевіряють торговельні точки у місті і погрожують підприємцям вилученням готівки і товару, якщо у когось з них знайдуть гривні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
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"У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей", — йдеться у зведенні.
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