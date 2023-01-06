У Каховці російські окупанти проводять рейди по вилученню з обігу української гривні

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"У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області російські загарбники займаються тотальним пограбуванням будинків, жителі яких евакуювалися. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань