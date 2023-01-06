КИЕВ. 6 января. УНН. В Каховке российские оккупанты проводят рейды по изъятию из обращения украинской гривны. Проверяют торговые точки в городе и угрожают предпринимателям изъятием наличных и товара, если у кого-то из них найдут гривны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.