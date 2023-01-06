В Каховке российские оккупанты проводят рейды по изъятию из обращения украинской гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Каховке российские оккупанты проводят рейды по изъятию из обращения украинской гривны. Проверяют торговые точки в городе и угрожают предпринимателям изъятием наличных и товара, если у кого-то из них найдут гривны.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
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"В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот украинской гривны, совершают рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара, в случае обнаружения украинских денег", — говорится в сводке.
Напомним
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области российские захватчики занимаются тотальным ограблением домов, жители которых были эвакуированы. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань