Российские захватчики хотят закрепиться на берегу Углегорского водохранилища - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские захватчики надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища, передает УНН.
Детали
ISW информирует, что предположительно российские оккупанты планируют продвигаться к северу от Бахмута по пересеченной местности.
Также отмечается, что предыдущие попытки захватчиков продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска. 24 июля российские оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.
Институт сообщает, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых россией моста, ведущие в Херсон.
Напомним
Институт изучения войны (ISW) пишет, что в российском инфопространстве продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами ВСУ с HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управлению армии рф.