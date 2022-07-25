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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Російські загарбники хочуть закріпитися на березі Вуглегірського водосховища - ISW

Російські загарбники хочуть закріпитися на березі Вуглегірського водосховища - ISW

Київ • УНН

 • 132376 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські загарбники сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища, передає УНН.

Деталі

ISW інформує, що імовірно російські окупанти планують просуватися на північ від Бахмута пересіченою місцевістю.

Також зазначається, що попередні спроби загарбників просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська. 24 липня російські окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

Інститут повідомляє, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані росією мости, які ведуть до Херсона.

Нагадаємо 

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що у російському інфопросторі продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами ЗСУ з HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії рф.

Українські Національні Новини

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