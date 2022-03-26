Российские военные ударили по Киевщине из тяжелой артиллерии: разрушено 5 домов, среди пострадавших - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Враг в очередной раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок. Об этом сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Враг в очередной раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Разрушено по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок", - сообщил правоохранитель.
Детали
По словам Небытова, оккупанты палят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. Цинично истребляют из "градов" граждан и их жилища.
Следователями полиции Киевщины уже тщательно задокументировано свыше 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.
"Эти ублюдки будут отвечать за каждое преступление против человечества совершенное в Украине! Вместе к победе!"- резюмировал Небытов.