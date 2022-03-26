Російські військові вдарили по Київщині з важкої артилерії: зруйновано 5 будинків, серед постраждалих - дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина. Про це повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина", - повідомив правоохоронець.
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За словами Нєбитова, окупанти гатять куди завгодно, по житловим кварталам, об’єктам цивільної інфраструктури, багатоповерхівкам. Цинічно винищують з "градів" громадян і їх оселі.
Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.
"Ці виродки відповідатимуть за кожен злочин проти людства скоєний в Україні! Разом до перемоги!" - резюмував Нєбитов.