Российские военные присоединились к тактическим учениям в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. россия заявила, что ее войска принимают участие в тактических учениях в беларуси на фоне опасений, что Москва оказывает давление на своего союзника, заставляя страну активно участвовать в войне в Украине, передает УНН.
Детали
В заявлении минобороны россии говорится: "Военнослужащие Западного военного округа... продолжают интенсивную боевую подготовку на полигонах вооруженных сил республики беларусь".
Там добавили, что "учебно-боевые мероприятия проводятся как днем, так и ночью".
"Военнослужащие ведут огонь из всех видов стрелкового оружия, а также из минометов; оттачивают навыки управления боевыми машинами, проходят психологические курсы препятствий, изучают тактическую медицину и другие дисциплины".
Дополнение
беларусь неоднократно заявляла, что не будет вступать в войну в Украине, но лукашенко в прошлом отдавал приказ о развертывании войск вместе с российскими войсками у украинской границы, ссылаясь якобы на угрозы со стороны Киева и Запада.
россия и беларусь планируют провести новые военные учения «Щит Союза – 2023» в следующем году, заявил министр обороны виктор хренин.
Обучение вс рб и рф в беларуси продолжено по меньшей мере до 12 декабря.