Російські військові приєдналися до тактичних навчань у білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. росія заявила, що її війська беруть участь у тактичних навчаннях у білорусі на тлі побоювань, що Москва чинить тиск на свого союзника, змушуючи країну брати активнішу участь у війні в Україні, передає УНН.
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У заяві міноборони росії говориться: "Військовослужбовці Західного військового округу... продовжують інтенсивну бойову підготовку на полігонах збройних сил республіки білорусь".
Там додали, що "навчально-бойові заходи проводяться як вдень, так і вночі".
"Військовослужбовці ведуть вогонь із усіх видів стрілецької зброї, а також з мінометів; відточують навички керування бойовими машинами, проходять психологічні курси перешкод, вивчають тактичну медицину та інші дисципліни".
Доповнення
білорусь неодноразово заявляла, що не вступатиме у війну в Україні, але лукашенко в минулому віддавав наказ про розгортання військ разом із російськими військами біля українського кордону, посилаючись нібито на загрози з боку Києва та Заходу.
росія та білорусь планують провести нові військові навчання «Щит Союзу – 2023» наступного року, заявив міністр оборони віктор хренін.
Навчання зс рб та рф у білорусі продовжено щонайменше до 12 грудня.