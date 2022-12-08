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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російські військові приєдналися до тактичних навчань у білорусі

Російські військові приєдналися до тактичних навчань у білорусі

Київ • УНН

 • 775419 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. росія заявила, що її війська беруть участь у тактичних навчаннях у білорусі на тлі побоювань, що Москва чинить тиск на свого союзника, змушуючи країну брати активнішу участь у війні в Україні, передає УНН.

Деталі

У заяві міноборони росії говориться: "Військовослужбовці Західного військового округу... продовжують інтенсивну бойову підготовку на полігонах збройних сил республіки білорусь".

Там додали, що "навчально-бойові заходи проводяться як вдень, так і вночі".

"Військовослужбовці ведуть вогонь із усіх видів стрілецької зброї, а також з мінометів; відточують навички керування бойовими машинами, проходять психологічні курси перешкод, вивчають тактичну медицину та інші дисципліни".

Доповнення

білорусь неодноразово заявляла, що не вступатиме у війну в Україні, але лукашенко в минулому віддавав наказ про розгортання військ разом із російськими військами біля українського кордону, посилаючись нібито на загрози з боку Києва та Заходу.

росія та білорусь планують провести нові військові навчання «Щит Союзу – 2023» наступного року, заявив міністр оборони віктор хренін.

Навчання зс рб та рф у білорусі продовжено щонайменше до 12 грудня.

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