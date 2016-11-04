Российские военные пострадали во время обстрела возле Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В результате обстрела боевиками гуманитарного коридора в районе Алеппо пострадали двое российских военнослужащих Центра примирения, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Военнослужащие были оперативно эвакуированы в безопасный район города, где им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет”, — сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что контрольно-пропускной пункт на дороге Кастелло в сирийском Алеппо подвергся обстрелу со стороны боевиков.
Очередная гуманитарная пауза в Алеппо началась 4 ноября в 9.00 и продлится до 19.00 по местному времени. В течение паузы будут открыты все обозначенные гуманитарные коридоры, в том числе и для всех мирных граждан.