Російські військові постраждали під час обстрілу біля Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У результату обстрілу бойовиками гуманітарного коридору в районі Алеппо постраждали двоє російських військовослужбовців Центру примирення, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Військовослужбовці були оперативно евакуйовані в безпечний район міста, де їм надана необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає”, — повідомили в Міноборони РФ.
Раніше повідомлялося, що контрольно-пропускний пункт на дорозі Кастелло в сирійському Алеппо зазнав обстрілу з боку бойовиків.
Чергова гуманітарна пауза в Алеппо почалася 4 листопада в 9.00 і триватиме до 19.00 за місцевим часом. Протягом паузи будуть відкриті всі позначені гуманітарні коридори, в тому числі і для всіх мирних громадян.