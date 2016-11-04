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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27163 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Російські військові постраждали під час обстрілу біля Алеппо

Російські військові постраждали під час обстрілу біля Алеппо

Київ • УНН

 • 11424 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У результату обстрілу бойовиками гуманітарного коридору в районі Алеппо постраждали двоє російських військовослужбовців Центру примирення, передає УНН із посиланням на ТАСС.

“Військовослужбовці були оперативно евакуйовані в безпечний район міста, де їм надана необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає”, — повідомили в Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що контрольно-пропускний пункт на дорозі Кастелло в сирійському Алеппо зазнав обстрілу з боку бойовиків.

Чергова гуманітарна пауза в Алеппо почалася 4 листопада в 9.00 і триватиме до 19.00 за місцевим часом. Протягом паузи будуть відкриті всі позначені гуманітарні коридори, в тому числі і для всіх мирних громадян.

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