Российские войска утром дважды обстреляли пограничье Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российские войска по состоянию на 9 часов утра понедельника, 17 апреля, дважды обстреляли пограничье Черниговской области, предположительно, из миномета. Об этом сообщили в ОК "Север", пишет УНН.
Детали
Как сообщается, с 06:45 до 07:15 зафиксировано 6 взрывов - приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Карповичи.
С 06:50 до 06:52 зафиксировано 2 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в н.п. Леоновка.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры в обоих случаях информация не поступала.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.