Российские войска утром дважды обстреляли пограничье Черниговской области

Детали

Как сообщается, с 06:45 до 07:15 зафиксировано 6 взрывов - приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Карповичи.

С 06:50 до 06:52 зафиксировано 2 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в н.п. Леоновка.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры в обоих случаях информация не поступала.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.