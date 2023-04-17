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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Российские войска утром дважды обстреляли пограничье Черниговской области

Российские войска утром дважды обстреляли пограничье Черниговской области

Киев • УНН

 • 439780 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российские войска по состоянию на 9 часов утра понедельника, 17 апреля, дважды обстреляли пограничье Черниговской области, предположительно, из миномета. Об этом сообщили в ОК "Север", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, с 06:45 до 07:15 зафиксировано 6 взрывов - приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Карповичи. 

С 06:50 до 06:52 зафиксировано 2 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, в н.п. Леоновка.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры в обоих случаях информация не поступала.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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