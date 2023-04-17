Російські війська вранці двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російські війська станом на 9 годину ранку понеділка, 17 квітня, двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області, імовірно, з міномету. Про це повідомили в ОК "Північ", пише УНН.
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Як повідомляється, з 06:45 до 07:15 зафіксовано 6 вибухів приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в район н.п. Карповичі.
З 06:50 до 06:52 зафіксовано 2 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в н.п. Леонівка.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури в обох випадках інформація не надходила.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.